В пятницу в Калининградской области из-за усиления ветра возможны перебои в электроснабжении

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-13T12:28:21+03:00

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В пятницу, 13 декабря, в Калининградской области ожидается усиление юго-восточного ветра до 12-16 м/с. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь» со ссылкой на Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Неблагоприятные погодные условия могут стать причинами технологических нарушений в работе электросетевого оборудования. Компания «Россети Янтарь» ведет постоянный мониторинг метеоусловий», - отметили в пресс-службе компании.

Энергетики обращают внимание на необходимость соблюдать меры предосторожности при нахождении вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» «Россети Янтарь»: 8 800 775 57 48.

ИСТОЧНИК KP.RU