2019-12-13T13:15:12+03:00
Происшествия

В Калининграде водитель «Хендая» сбила 12-летнюю девочку на «зебре»

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Утром в пятницу на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на Советском проспекте в 7:15 на перекрестке Советского проспекта и улицы Красной. 22-летняя водитель «Хендая» решила не реагировать на красный сигнал светофора и на полной скорости сбила 12-летнюю девочку, которая шла на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая девочка с телесными повреждениями доставлена в Детскую областную больницу. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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