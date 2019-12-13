В Калининграде выявлено 6 случаев лихорадки Денге

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-13T13:33:52+03:00

Региональный Роспотребнадзор рассказал, чем болеют калининграцы в этом году

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За 11 месяцев этого года в Калининградской области зарегистрировано 191 266 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Причем на грипп и ОРВИ приходится 85% случаев. Об этом говорится в отчете регионального Роспотребнадзора «Чем болеют калининградцы в текущем году».

"В этом году в регионе выявлено 6 завозных случаев лихорадки Денге, 1 завозной случай малярии (тропической), - также говорится в отчете. - Заболевшие - жители Калининградской области, которые вернулись из туристических поездок из Вьетнама, Таиланда, Испании, Индии, Филиппин".

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: с целью профилактики малярии необходимо заблаговременно до выезда в «тропические страны» начинать прием противомалярийных препаратов. Какие препараты, как их нужно принимать – об этом нужно узнать у врача (например, у участкового терапевта или инфекциониста). На сегодня основным средством борьбы с лихорадкой Денге (разносчики – комары) является уничтожение мест выплода комаров и истребление их в населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU