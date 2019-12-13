Пистолет и 300 граммов марихуаны: Полиция и ФСБ задержали калининградца с наркотиками и оружием
В Калининграде задержали местного жителя за незаконный оборот оружия и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Задержание провели сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД совместно с УФСБ при силовой поддержке спецназа. Силовики блокировали БМВ Х5, водитель которого приехал на встречу со знакомым.
В ходе личного досмотра у 44-летнего калининградца изъяли 300 гр. марихуаны самодельный боевой пистолет. У второго задержанного при себе было более 20 граммов марихуаны.
«Сотрудники полиции совместно с УФСБ продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также выявляются иные лица, возможно причастные к совершению указанных противоправных действий, - добавили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU