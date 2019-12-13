В Калининградской области 31 декабря сделают выходным днем
Губернатор Антон Алиханов сделает 31 декабря выходным днем для сотрудников бюджетных организаций, однако отработать за него придется в субботу - 28 числа. Об этом глава Калининградской области сообщил, отвечая на вопрос корреспондента издания "Клопс.Ru":
- Документ уже готов, мы его скоро подпишем, скорее всего, поручение такое есть. Я против того, чтобы делать его просто выходным, для бюджетной сферы мы перенесем рабочий день на 28 декабря с 31 декабря.
По словам губернатора, у него самого выходных не будет: Алиханов намерен работать и 31 декабря, и первые числа января.
ИСТОЧНИК KP.RU