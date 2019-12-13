В Калининградской области 31 декабря сделают выходным днем

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-13T13:40:43+03:00

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Губернатор Антон Алиханов сделает 31 декабря выходным днем для сотрудников бюджетных организаций, однако отработать за него придется в субботу - 28 числа. Об этом глава Калининградской области сообщил, отвечая на вопрос корреспондента издания "Клопс.Ru":

- Документ уже готов, мы его скоро подпишем, скорее всего, поручение такое есть. Я против того, чтобы делать его просто выходным, для бюджетной сферы мы перенесем рабочий день на 28 декабря с 31 декабря.

По словам губернатора, у него самого выходных не будет: Алиханов намерен работать и 31 декабря, и первые числа января.

ИСТОЧНИК KP.RU