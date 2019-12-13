В калининградских автобусах начинают тестировать стационарные валидаторы

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-13T14:58:51+03:00

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В понедельник, 16 декабря в троллейбусах №7 в тестовом режиме будут работать стационарные валидаторы для оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Оплатить проезд, поначалу, можно будет только картой «Волна Балтики», но позже и любыми другими банковскими картами с NFC-чипом.

Стационарные терминалы оплаты размещены на поручнях при каждом входе в транспортное средство. При готовности терминала к приему оплаты на верхней панели горит синий индикатор. Для оплаты проезда необходимо приложить карту к терминалу на 1-2 секунды.

При успешной операции на терминале загорится зеленый сигнал и в течение 2-3 секунд он распечатает чек, который нужно будет оторвать и сохранить до конца проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU