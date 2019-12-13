2019-12-13T15:41:09+03:00
Туризм

В Калининград в 2019 году приехало 200 тысяч иностранных туристов

Но лишь некоторые из них воспользовались электронными визами
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области подвели предварительные итоги развития туризма за 2019 год. Как рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в пятницу 13 декабря, в Калининград приезжает все больше и больше гостей. Они ходят на экскурсии, ночуют в гостиницах, посещают культурные мероприятия.

В этом году в области насчитали 1 миллион 740 тысяч туристов (в 2018 было 1 млн 520 тысяч).

- Туристов становится больше. Трафик иностранных туристов показал серьезный рост. У нас в прошлом году было 172 тысячи иностранных туристов, в этом году ожидаем 200 тысяч человек, сказал Андрей Ермак - Но только 73 тысячи человек приехали по электронным визам, а остальные приехали по стандартным визам. Пятерка стран в лидерах: Литва, Латвия, Польша, Германия, Эстония.

В общей сложности с 1 июля (когда начала действовать электронная виза) Калининградскую область посетили гости из более чем 50 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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