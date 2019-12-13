2019-12-13T16:26:21+03:00
Туризм

Калининград занял 6 место в Airbnb-рейтинге популярных городов России

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Андрей Ермак.Андрей Ермак.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининград вошел в топ-6 популярных городов России, где сдают и снимают квартиры и апартаменты через Airbnb, онлайн-площадку для поиска и аренды частного жилья. Об этом в пятницу 13 декабря рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Калининград в статистике Airbnb на 6 месте по популярности в России. Перед нами Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Владивосток. Петербург и Владивосток это паромы и круизы. Москва и Сочи – понятно. Казань – как третья столица России. Так что для такого небольшого города как Калининград 6 место это достаточно высокое место, - сказал Андрей Ермак.

Еще из интересной Airbnb-статистики по Калининграду: средний возраст гостей 33 года, средняя продолжительность поездки 3,7 ночей, средняя оценка отзыва 4,8 из 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде двое подростков украли «Москвич» и сдали его на металлолом
В Калининградской области насчитали свыше 500 несоответствующих стандартам пешеходных переходов
Фильму с Павлом Прилучным, снятому в Калининграде, отказали в деньгах из бюджета
Власти заплатят 100 тыс рублей за лучший новогодний ролик о туристической привлекательности Калининградской области
Калининград занял 6 место в Airbnb-рейтинге популярных городов России
В Калининград в 2019 году приехало 200 тысяч иностранных туристов
В калининградских автобусах начинают тестировать стационарные валидаторы
В Калининградской области 31 декабря сделают выходным днем
Пистолет и 300 граммов марихуаны: Полиция и ФСБ задержали калининградца с наркотиками и оружием
В Калининграде выявлено 6 случаев лихорадки Денге
В Калининграде водитель «Хендая» сбила 12-летнюю девочку на «зебре»
В пятницу в Калининградской области из-за усиления ветра возможны перебои в электроснабжении
Под Черняховском пьяный водитель выехал на встречку и врезался в песковоз: травмирован 15-летний ребенок
Альфа-Банк запустил новогоднюю акцию для клиентов: отмена годовой комиссии по карте
В Калининградской области вступили в силу ограничения по продаже алкоголя
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
Каратист из Калининграда выиграл международный турнир в Японии
На Окружной водитель «Пежо» сбил пешехода-нарушителя