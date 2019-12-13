Калининград занял 6 место в Airbnb-рейтинге популярных городов России

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-13T16:26:21+03:00

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Калининград вошел в топ-6 популярных городов России, где сдают и снимают квартиры и апартаменты через Airbnb, онлайн-площадку для поиска и аренды частного жилья. Об этом в пятницу 13 декабря рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Калининград в статистике Airbnb на 6 месте по популярности в России. Перед нами Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Владивосток. Петербург и Владивосток это паромы и круизы. Москва и Сочи – понятно. Казань – как третья столица России. Так что для такого небольшого города как Калининград 6 место это достаточно высокое место, - сказал Андрей Ермак.

Еще из интересной Airbnb-статистики по Калининграду: средний возраст гостей 33 года, средняя продолжительность поездки 3,7 ночей, средняя оценка отзыва 4,8 из 5.

ИСТОЧНИК KP.RU