Власти заплатят 100 тыс рублей за лучший новогодний ролик о туристической привлекательности Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-13T17:07:31+03:00

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В Калининградской области в 2019 году выпустили десяток видеороликов, призванных повысить туристическую привлекательность региона. Видео показывали в Интернете, соцсетях и на специализированных туристических выставках. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в пятницу 13 декабря.

По его словам самыми популярными стали ролики, посвященные соревнованиям по триатлону Ironstar, фестивалю «Джаз в филармонии» и теме «Россия встречает первых туристов с электронными визами».

- Всего в этом году у нас было выпущено 10 роликов. Мы ведем мониторинг, изучаем статистику и понимаем, что попадаем в ту аудиторию, которая нам интересна, - говорит Андрей Ермак. - Тем не менее, многие калининградцы видят себя большими специалистами и знают, как и о чем надо снимать ролики, какие туристические возможности Калининградской области в них подчеркнуть. Мы решили провести конкурс на лучший любительский видеоролик, снятый на телефон!

Хронометраж ролика – до 60 секунд. Принимаются индивидуальные и коллективные заявки от участников старше 14 лет.

Работы, которые должны быть посвящены новогоднему Калининграду, принимают до 13 января.

Главный приз – 100 тысяч рублей.

Подробности и положение о конкурсе – читайте здесь.

Работу победителя обещают показывать на презентациях и выставках.

ИСТОЧНИК KP.RU