2019-12-13T17:44:08+03:00
Звезды

Фильму с Павлом Прилучным, снятому в Калининграде, отказали в деньгах из бюджета

Жестокий боевик «В клетке» не получит рибейт
Александр КАТЕРУША
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Кадр из фильма "В клетке".Кадр из фильма "В клетке".Фото: kinopoisk.ru
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В этом году в Калининградской области сняли 14 проектов – разных фильмов и сериалов. Интересно, что до кинокомиссии, которая решала, выплачивать рибейты (компенсации части затрат на производство) или нет, дошло 9 работ. Один из проектов «Сжигая за собой мосты» снялся – проект был не принят телеканалом. Так что рассматривали 8 фильмов, 7 из которых получили рибейты. Об этом в пятницу 13 декабря рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Налоговые возвраты получили фильмы: «По законам военного времени», «Морские дьяволы», «Андреевский флаг», «Преступление», «Золотая дюна», «Дайвер» и «47».

- Общий объем денежных средств, которые мы выплатим по рибейтам, составит 50 млн 64 тысячи 62 рубля. Фильму «В клетке» было отказано в выплате. На заседании у кинокомиссии было очень много негативных отзывов с точки зрения восприятия контента этого фильма. Сформирован негативный образ Калининградской области. Очень много нецензурной лексики, много сцен, связанных с насилием, с употреблением наркотиков. Решение об отказе в выплате такому фильму было принято единогласно, – сказал Андрей Ермак.

В фильме «В клетке» снялись Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Артур Ваха и другие актеры. Премьера в РФ состоялась 13 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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