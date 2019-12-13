2019-12-13T17:54:20+03:00
Общество

В Калининградской области насчитали свыше 500 несоответствующих стандартам пешеходных переходов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области 536 пешеходных переходов не соответствуют нормативным показателям. 90% из них расположены на автомобильных дорогах местного значения, сообщила на оперативном совещании в региональном правительстве министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«В 2016-2017 годах был отремонтирован 181 пешеходный переход. В настоящее время в одиннадцати муниципалитетах все объекты приведены в соответствии с национальными стандартами. В семи районах процент выполнения колеблется от 7 до 75%, а в Мамоновском, Неманском, Нестеровском и Полесском городских округах в течении четырех лет работа в данном направлении не проводилась», – отметила Елена Дятлова.

Губернатор Антон Алиханов поручил отстающим муниципалитетам обеспечить безусловное выполнение поручения Президента РФ уделять особое внимание оснащению пешеходных переходов вблизи школ и учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде двое подростков украли «Москвич» и сдали его на металлолом
В Калининградской области насчитали свыше 500 несоответствующих стандартам пешеходных переходов
Фильму с Павлом Прилучным, снятому в Калининграде, отказали в деньгах из бюджета
Власти заплатят 100 тыс рублей за лучший новогодний ролик о туристической привлекательности Калининградской области
Калининград занял 6 место в Airbnb-рейтинге популярных городов России
В Калининград в 2019 году приехало 200 тысяч иностранных туристов
В калининградских автобусах начинают тестировать стационарные валидаторы
В Калининградской области 31 декабря сделают выходным днем
Пистолет и 300 граммов марихуаны: Полиция и ФСБ задержали калининградца с наркотиками и оружием
В Калининграде выявлено 6 случаев лихорадки Денге
В Калининграде водитель «Хендая» сбила 12-летнюю девочку на «зебре»
В пятницу в Калининградской области из-за усиления ветра возможны перебои в электроснабжении
Под Черняховском пьяный водитель выехал на встречку и врезался в песковоз: травмирован 15-летний ребенок
Альфа-Банк запустил новогоднюю акцию для клиентов: отмена годовой комиссии по карте
В Калининградской области вступили в силу ограничения по продаже алкоголя
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
Каратист из Калининграда выиграл международный турнир в Японии
На Окружной водитель «Пежо» сбил пешехода-нарушителя