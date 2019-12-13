В Калининградской области насчитали свыше 500 несоответствующих стандартам пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-13T17:54:20+03:00

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В Калининградской области 536 пешеходных переходов не соответствуют нормативным показателям. 90% из них расположены на автомобильных дорогах местного значения, сообщила на оперативном совещании в региональном правительстве министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«В 2016-2017 годах был отремонтирован 181 пешеходный переход. В настоящее время в одиннадцати муниципалитетах все объекты приведены в соответствии с национальными стандартами. В семи районах процент выполнения колеблется от 7 до 75%, а в Мамоновском, Неманском, Нестеровском и Полесском городских округах в течении четырех лет работа в данном направлении не проводилась», – отметила Елена Дятлова.

Губернатор Антон Алиханов поручил отстающим муниципалитетам обеспечить безусловное выполнение поручения Президента РФ уделять особое внимание оснащению пешеходных переходов вблизи школ и учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU