В Калининградской области насчитали свыше 500 несоответствующих стандартам пешеходных переходов
В Калининградской области 536 пешеходных переходов не соответствуют нормативным показателям. 90% из них расположены на автомобильных дорогах местного значения, сообщила на оперативном совещании в региональном правительстве министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
«В 2016-2017 годах был отремонтирован 181 пешеходный переход. В настоящее время в одиннадцати муниципалитетах все объекты приведены в соответствии с национальными стандартами. В семи районах процент выполнения колеблется от 7 до 75%, а в Мамоновском, Неманском, Нестеровском и Полесском городских округах в течении четырех лет работа в данном направлении не проводилась», – отметила Елена Дятлова.
Губернатор Антон Алиханов поручил отстающим муниципалитетам обеспечить безусловное выполнение поручения Президента РФ уделять особое внимание оснащению пешеходных переходов вблизи школ и учебных заведений.
ИСТОЧНИК KP.RU