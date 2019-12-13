В Калининграде двое подростков украли «Москвич» и сдали его на металлолом

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-13T17:52:57+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу автомобиля из гаража. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль «Москвич» пропал из гаража на улице Емельянова. Полицейские опросили очевидцев, просмотрели записи с ближайших камер наблюдения и вскоре вышли на след воров. Им оказались двое 17-летних жителей Гурьевского района.

Как выяснилось, подростки приехали на дело на собственной машине, прицепили трос к гаражным воротам и вырвали их с корнем. После чего взяли «Москвич» на буксир и отвезли в пункт приёма.

Похищенный автомобиль был изъят, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU