В Калининграде полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-13T18:14:43+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали 14-летнюю школьницу, которая 9 декабря ушла в школу и не вернулась домой. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

«Проверяя контакты разыскиваемой школьницы, инспекторы ПДН установили, что у неё есть вторая СИМ-карта, с помощью которой она держит связь со своими одноклассницами. Выяснив номер телефона, полицейские связались с пропавшей и таким образом выяснили её местонахождение. Оказалось, что юная калининградка все это время была в гостях у подружки», - рассказала Светлана Поставничая.

Полицейские провели с ней профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов из дома и передали школьницу её родителям. Установлено, что за время отсутствия с девушкой не произошло противоправных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU