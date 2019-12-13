2019-12-13T18:35:18+03:00
Общество

В Калининградской области экс-педагога подозревают в насилии над детдомовцами

Виктор Сергеев
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В Калининградской области бывшего сотрудника детского дома подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних воспитанников учреждения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, после получения информации в регион был направлен советник уполномоченного по правам ребенка в РФ для проведения проверок вместе с представителями института имени Сербского. Кузнецова отметила, что были выявлены еще потерпевшие по этому делу.

«В начале ноября руководством одного из центров... были вскрыты факты, не совместимые с педагогической деятельностью педагога учреждения. В том числе угрозы, шантаж, подстрекательство к использованию ненормативной лексики, а также действия, носящие сексуальный характер по отношению к ряду воспитанников учреждения», - сказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

По словам Ткаченко, все факты, а также подтверждающие это материалы переданы директором учреждения в следственный комитет. Подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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