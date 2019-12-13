2019-12-13T18:45:37+03:00
Общество

«Начнется ад»: Андрей Ермак рассказал, почему парковку у «Янтарь холла» закрывают во время концертов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Большую парковку у «Янтарь холла» в Светлогорске закрывают во время концертов для того, чтобы не провоцировать конфликты среди зрителей. Об этом в пятницу 13 декабря журналистам сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Парковка у «Янтарь холла» все равно всех не вместит, и начнутся конфликты среди тех, кому хватило места и тех, кому не хватило. Руководство учреждения принимает решение просто закрывать эту парковку, чтобы никому не было обидно, грубо говоря. И чтобы можно было парковаться на улицах города там, где это разрешено по правилам дорожного движения, - говорит Андрей Ермак. – На парковку у «Янтарь холла» можно загнать 200 машин. Я не знаю, кто проектировал парковку там, но на всех зрителей ее не хватит. Зал 1800 мест. 1400 человек не попадут на парковку и начнется ад!

Кроме того, министр культуры и туризма отметил, что площадку у «Янтарь холла» используют под публичные мероприятия, такие как Фестиваль зимних напитков. По мнению местных властей, это место подходит под ярмарочные палатки идеально.

- Стратегия развития Светлогорска вообще будет предполагать, что парковаться в городе будет нельзя. Будут, скорее всего, две перехватывающие парковки на въезде в город, где можно оставить машину и потом либо пройти пешком, либо проехать на электромобиле, взятом в аренду,- заключил Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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