Калининградец под угрозой указательного пальца ограбил магазин

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-14T11:27:22+03:00

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В продуктовый магазин на улице Заводской в поселке Прибрежном ворвался неизвестный мужчина, который наставил на 62-летнюю продавщицу, как это пишут в полицейских протоколах, «предмет, похожий на пистолет».

- Деньги на бочку! – потребовал налетчик.

Потом выгреб из кассы выручку в размере 450 рублей и скрыться.

Оперативные дежурные полиции Московского РОВД, получив информацию о происшествии, ориентировали ближайшие наряды патрульно-постовой службы и экипажи ГИБДД на розыск подозреваемого. Вскоре по приметам был задержан 25-летний местный житель. При личном досмотре безработного у него обнаружили целых два ножа, но ни одной единицы огнестрельного оружия.

- Выяснилось, что находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения молодой человек натянул рукав на руку, выдав ее за пистолет, - объяснили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Один из ножей был его собственным, а второй он похитил, когда убегал из магазина.

Все эти пьяные игры в гангстеров завершились возбуждением уголовного дела по признакам статьи УК РФ «Разбой». С перспективой для фигуранта лишиться свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU