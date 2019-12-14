Калининградец за четыре дня украл из магазина 25 бутылок водки

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-14T12:12:33+03:00

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В сентябре этого года 28-летний житель Балтийска сумел украсть из магазина на улице Эпроновской в Калининграде несколько бутылок водки. Успех так вдохновил горожанина, что тот решил повторить попытку. Она вновь оказалась удачной. Вор совершил третью ходку, потом четвертую, но на этом решил остановиться, ибо твердо помнил о том, что «жадность фраера сгубила».

Однако владельцы торговой точки не захотели смириться с пропажей 25 бутылок «беленькой» различных марок. И обратились за помощью в полицию. Правоохранители изъяли видеозаписи установленных в магазине камер видеонаблюдения, просмотрели это «кино» и опознали в подозреваемом своего давнего «клиента», ранее судимого за кражу и грабеж.

- Установлено, что часть похищенного задержанный продал, а часть употребил со своими знакомыми, - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ. - Дознавателями ОМВД Росси по Московскому району возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Гражданина проверяют на причастность к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU