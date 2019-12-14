2019-12-14T12:37:31+03:00
Наука

В Калининграде оценили проекты молодых ученых

Каждый из соискателей грантов по программе «Умник» может рассчитывать на полмиллиона рублей
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 декабря в калининградском Доме предпринимателя выставили итоговые оценки проектам, заявленным на гранты по программе «Умник» Фонда содействии инновациям. Из представивших свои работы 36 молодых ученых большинство - 28 прошли в финал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

- Среди заявленных проектов наблюдается тренд на сквозные технологии: это искусственный интеллект, распределенный реестр, большие данные и развитие сетей. Именно в этом намечается технологический прорыв, – подчеркнул участник жюри, директор технопарка КГТУ Александр Меркулов.

Баллы, полученные соискателями на этом этапе, будут учитываться на всероссийском этапе конкурса – его итоги ожидаются в начале 2020 года. Каждому из победителей достанется 500 тысяч рублей для реализации своего проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Построенный на калининградском заводе десантный корабль вышел в море
На 54-м году жизни скончался знаменитый калининградский бодибилдер
По отремонтированной улице в Калининграде теперь особо не погоняешь
Бывшим главой калининградской полиции заинтересовалось Росалкогольрегулирование?
В аэропорту Гданьска пройдет вечеринка в честь 5-миллионного пассажира
Полиция Калининграда разыскивает подозреваемого в грабеже
В Калининграде пострадала пассажирка виновника ДТП
За один вечер на калининградских дорогах сбили одного ребенка и трех женщин
Едва не зарезавшую бывшего мужа калининградку отправили в колонию на 2 года
В Калининграде оценили проекты молодых ученых
Калининградец за четыре дня украл из магазина 25 бутылок водки
Определен победитель конкурса на обустройство ландшафтного парка в Багратионовске
Калининградец под угрозой указательного пальца ограбил магазин
«Начнется ад»: Андрей Ермак рассказал, почему парковку у «Янтарь холла» закрывают во время концертов