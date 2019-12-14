В Калининграде оценили проекты молодых ученых

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-14T12:37:31+03:00

Каждый из соискателей грантов по программе «Умник» может рассчитывать на полмиллиона рублей

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В пятницу, 13 декабря в калининградском Доме предпринимателя выставили итоговые оценки проектам, заявленным на гранты по программе «Умник» Фонда содействии инновациям. Из представивших свои работы 36 молодых ученых большинство - 28 прошли в финал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

- Среди заявленных проектов наблюдается тренд на сквозные технологии: это искусственный интеллект, распределенный реестр, большие данные и развитие сетей. Именно в этом намечается технологический прорыв, – подчеркнул участник жюри, директор технопарка КГТУ Александр Меркулов.

Баллы, полученные соискателями на этом этапе, будут учитываться на всероссийском этапе конкурса – его итоги ожидаются в начале 2020 года. Каждому из победителей достанется 500 тысяч рублей для реализации своего проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU