Едва не зарезавшую бывшего мужа калининградку отправили в колонию на 2 года

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-14T12:52:48+03:00

При виде крови женщина протрезвела и вызвала «Скорую», а на суде раскаялась в содеянном

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Жительница Калининграда проведет 2 года в исправительной колонии общего режима. Таков оказался приговор Московского районного суда горожанке, едва не отправившей на тот свет своего бывшего мужа.

Все произошло ночью 12 октября этого года в квартире одного из домов по улице Емельянова. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина по ходу словесного конфликта схватила нож и дважды ударила им экс-супруга в живот и спину. Причиненный вред здоровью мужчины судмедэкперты оценили как тяжкий, но, к счастью, раненый выжил.

- Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, поддержала заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия, - рассказали в пресс-службе райсуда.

Как известно, в таком случае по закону назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Не встретив возражений со стороны гособвинителя и потерпевшего, судья учел также явку поножовщицы с повинной, полное признание женщиной вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, оказание помощи потерпевшему после совершения преступления (моментально протрезвев, дама поспешила вызвать «Скорую»), аморальность поведения бывшего мужа и отсутствие у калининградки прежних судимостей.

ИСТОЧНИК KP.RU