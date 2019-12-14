2019-12-14T13:13:27+03:00
Происшествия

За один вечер на калининградских дорогах сбили одного ребенка и трех женщин

Все пострадавшие в момент наезда пересекали проезжую часть по пешеходным переходам
Игорь ОРЕХОВ
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Вечер «черной пятницы» на калининградских дорогах выдался откровенно несчастливым для пешеходов.

Сначала около 17 часов по местному времени в Балтийске на тамошнем проспекте Ленина под колеса «Мерседеса» попал 11-летний мальчик. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Спустя полчаса уже в Калининграде, на улице 9 Апреля водитель «Фольксвагена» наехал на 27-летнюю женщину. Она двигалась по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Прошло чуть больше часа, и на улице Дмитрия Донского «Ауди 100» сбил 40-летнюю горожанку, шедшую по «зебре».

Наконец, в начале девятого часа вечера на улице Театральной в Калининграде 58-летняя дама, находившаяся, опять-таки, на регулируемом пешеходном переходе, не смогла избежать наезда «БМВ».

К счастью, во всех перечисленных случаях до фатального исхода не дошло. Пешеходы отделались травмами. Госавтоинспекция проводит проверки и устанавливает обстоятельства всех инцидентов, а также напоминает водителям о том, что при приближении к пешеходному переходу следует сбавить скорость!

ИСТОЧНИК KP.RU

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