В Калининграде пострадала пассажирка виновника ДТП
Водитель «Рено» столкнулся сразу с двумя другими автомобилями
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Тройное ДТП было зафиксировано вечером 13декабря в Калининграде. А причиной стала невнимательность 30-летнего водителя автомобиля марки «Рено Логан». В 19:20 на Московском проспекте из-за несоблюдения безопасной дистанции он допустил столкновение с «Фольксвагеном» и «Рено Сандеро».
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате дорожной аварии травмы получила 26-летняя пассажирка «Рено Логан».
ИСТОЧНИК KP.RU