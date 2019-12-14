В Калининграде пострадала пассажирка виновника ДТП

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-14T13:22:57+03:00

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Тройное ДТП было зафиксировано вечером 13декабря в Калининграде. А причиной стала невнимательность 30-летнего водителя автомобиля марки «Рено Логан». В 19:20 на Московском проспекте из-за несоблюдения безопасной дистанции он допустил столкновение с «Фольксвагеном» и «Рено Сандеро».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате дорожной аварии травмы получила 26-летняя пассажирка «Рено Логан».

ИСТОЧНИК KP.RU