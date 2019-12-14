2019-12-14T13:29:15+03:00
Происшествия

Полиция Калининграда разыскивает подозреваемого в грабеже

Всех, кто знает о местонахождении Александра Догоряна, просят позвонить в отдел внутренних дел
Игорь ОРЕХОВ
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Знаете, где сейчас этот человек? Звоните в полицию!Знаете, где сейчас этот человек? Звоните в полицию!Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Отдел России по Центральному району Калининграда разыскивает Догоряна Александра Анатольевича, 1971 года рождения Мужчина подозревается в грабеже, который имел место около 14 часов 27 октября этого года во дворе дома №43 по Советскому проспекту.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (4012) 55-22-02, 55-22-03 (дежурная часть), 55-20-85 (отдел уголовного розыска) либо 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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