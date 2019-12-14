2019-12-14T15:23:22+03:00
Общество

Бывшим главой калининградской полиции заинтересовалось Росалкогольрегулирование?

По данным федерального телеканала, Евгения Мартынова могут пригласить на новую работу
Игорь ОРЕХОВ
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Евгений Мартынов ранее возглавлял УМВД РФ по Калининградской области.Евгений Мартынов ранее возглавлял УМВД РФ по Калининградской области.Фото: Игорь ОРЕХОВ
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Кандидатура бывшего начальника УМВД РФ по Калининградской области Евгения Мартынова рассматривается на должность заместителя главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Об этом сообщил государственный телеканал «Россия 24».

Согласно этим данным, ведомство уже запрашивало характеристику с прежнего места работы генерала, покинувшего свой пост в нашем регионе 3 года назад. Однако Мартынов до сих пор продолжает удерживать за собой служебную квартиру в Калининграде, отказываясь освободить жилплощадь по решению суда.

Телевизионщики также сообщают о заинтересованности Мартынова (еще в период его пребывания начальником областного УМВД РФ) уголовным делом о неуплате налогов, возбужденным СКР в отношении одного из местных производителей алкогольной продукции. Этой осенью на том же заводе была обнаружена линии, на которой разливали контрафактный алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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