2019-12-14T15:50:58+03:00
Общество

По отремонтированной улице в Калининграде теперь особо не погоняешь

На Киевской установили систему автоматической фиксации нарушений ПДД
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Отремонтировав дорожное покрытие, власти позаботились и о системах контроля скорости.Отремонтировав дорожное покрытие, власти позаботились и о системах контроля скорости.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

Долгожданное завершение ремонта улицы Киевской в Калининграде для водителей автотранспорта обернулось не только радостью, но и кое-какими проблемами. Как сообщает сайт Сообщества автомобилистов Калининградской области, в районе пересечения Киевской с Трамвайным переулком теперь установлена стационарная система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Так что, будьте внимательнее, находясь за рулем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Построенный на калининградском заводе десантный корабль вышел в море
На 54-м году жизни скончался знаменитый калининградский бодибилдер
По отремонтированной улице в Калининграде теперь особо не погоняешь
Бывшим главой калининградской полиции заинтересовалось Росалкогольрегулирование?
В аэропорту Гданьска пройдет вечеринка в честь 5-миллионного пассажира
Полиция Калининграда разыскивает подозреваемого в грабеже
В Калининграде пострадала пассажирка виновника ДТП
За один вечер на калининградских дорогах сбили одного ребенка и трех женщин
Едва не зарезавшую бывшего мужа калининградку отправили в колонию на 2 года
В Калининграде оценили проекты молодых ученых
Калининградец за четыре дня украл из магазина 25 бутылок водки
Определен победитель конкурса на обустройство ландшафтного парка в Багратионовске
Калининградец под угрозой указательного пальца ограбил магазин
«Начнется ад»: Андрей Ермак рассказал, почему парковку у «Янтарь холла» закрывают во время концертов