По отремонтированной улице в Калининграде теперь особо не погоняешь

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-14T15:50:58+03:00

Отремонтировав дорожное покрытие, власти позаботились и о системах контроля скорости. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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Долгожданное завершение ремонта улицы Киевской в Калининграде для водителей автотранспорта обернулось не только радостью, но и кое-какими проблемами. Как сообщает сайт Сообщества автомобилистов Калининградской области, в районе пересечения Киевской с Трамвайным переулком теперь установлена стационарная система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Так что, будьте внимательнее, находясь за рулем!

ИСТОЧНИК KP.RU