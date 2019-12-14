По отремонтированной улице в Калининграде теперь особо не погоняешь
На Киевской установили систему автоматической фиксации нарушений ПДД
Отремонтировав дорожное покрытие, власти позаботились и о системах контроля скорости.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Долгожданное завершение ремонта улицы Киевской в Калининграде для водителей автотранспорта обернулось не только радостью, но и кое-какими проблемами. Как сообщает сайт Сообщества автомобилистов Калининградской области, в районе пересечения Киевской с Трамвайным переулком теперь установлена стационарная система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Так что, будьте внимательнее, находясь за рулем!
ИСТОЧНИК KP.RU