На 54-м году жизни скончался знаменитый калининградский бодибилдер

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-14T16:40:37+03:00

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Ушел из жизни один из самых титулованных калининградских спортсменов. Мастер спорта международного класса Борис Великоиваненко трижды становился чемпионом Европы по бодибилдингу, побеждал в чемпионатах СССР и России. После завершения спортивной карьеры Великоиваненко выступал в качестве одного из рефери крупнейших областных соревнований.

О смерти 53-летнего атлета сообщил пресс-атташе министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU