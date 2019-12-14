Построенный на калининградском заводе десантный корабль вышел в море

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-14T17:06:41+03:00

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Построенный на калининградском заводе «Янтарь» большой десантный корабль «Петр Моргунов» приступил к проведению ходовых испытаний. Не помешало даже то обстоятельство, что выход в Балтийское море пришелся на пятницу, 13 декабря.

БДК проекта 11711 являются пока единственными кораблями такого класса, разработанными в России после распада СССР. Корабль водоизмещением 5 тысяч тонн имеет в длину 120 метров и ширину 16,5 метра, может развивать скорость до 18 узлов и перевозить на борту 13 основных боевых танков или 36 боевых машин пехоты, а также около 300 десантников. Вооружение: пушка калибра 76,2 мм, две артиллерийских установки калибра 30 мм и две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град». На борту имеются также два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

«Петр Моргунов стал вторым по счету вслед за «Иваном Греном» и первым серийным кораблем данного проекта. В апреле этого года на «Янтаре» были заложены третий и четвертый БДК - «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». От базового проекта они отличаются увеличенными размерами – их водоизмещение составляет около 8 тысяч тонн. После проведения всех проверок корабль будет включен в состав российского Военно-морского флота – по плану это должно произойти уже в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU