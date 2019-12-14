2019-12-14T18:09:49+03:00
Происшествия

Калининградца арестовали по подозрению в убийстве родного дяди

Тело жителя Нестеровского района обнаружили в одном из домов поселка
Игорь ОРЕХОВ
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Нестеровский районный суд удовлетворил ходатайство следователя Черняховского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области о заключении под стражу местного жителя.

За два дня до этого в одном из поселков района был обнаружен труп мужчины, имевший все признаки насильственной смерти. Вскоре по подозрению в совершении особо тяжкого преступления полиция задержала племянника убитого сельчанина. Именно его ареста и добивался представитель следствия.

- В обоснование заявленного ходатайства он указал, что подозреваемый официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, после совершения преступления пытался скрыть следы, в связи с чем имеются основания полагать, что, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать расследованию уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Нестеровского райсуда.

В итоге подозреваемый был водворен за решетку до 10 февраля 2020 года. Впоследствии срок содержания под стражей может быть продлен. Если вина предполагаемого убийцы будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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