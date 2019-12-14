В правительстве Калининградской области школьникам вручили паспорта РФ
Для кого «черная пятница», а для кого – знаменательный день получения первого в жизни паспорта РФ. Патриотическая акция «Мы – граждане России» прошла в правительстве региона 13 декабря.
Как сообщили в правительственной пресс-службе, основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, школьникам из муниципалитетов области вручали губернатор Антон Алиханов, председатель облдумы Марина Оргеева и начальник управления по вопросам миграции областного УМВД РФ Елена Аксенова.
Среди получивших паспорта были призеры и победители олимпиад, творческих конкурсов и всероссийских и международных соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU