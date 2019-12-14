В правительстве Калининградской области школьникам вручили паспорта РФ

14 Дек. 18:25 2019-12-14T18:25:26+03:00

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Для кого «черная пятница», а для кого – знаменательный день получения первого в жизни паспорта РФ. Патриотическая акция «Мы – граждане России» прошла в правительстве региона 13 декабря.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, школьникам из муниципалитетов области вручали губернатор Антон Алиханов, председатель облдумы Марина Оргеева и начальник управления по вопросам миграции областного УМВД РФ Елена Аксенова.

Среди получивших паспорта были призеры и победители олимпиад, творческих конкурсов и всероссийских и международных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU