2019-12-14T18:25:26+03:00
Общество

В правительстве Калининградской области школьникам вручили паспорта РФ

Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «Мы – граждане России»
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для кого «черная пятница», а для кого – знаменательный день получения первого в жизни паспорта РФ. Патриотическая акция «Мы – граждане России» прошла в правительстве региона 13 декабря.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, школьникам из муниципалитетов области вручали губернатор Антон Алиханов, председатель облдумы Марина Оргеева и начальник управления по вопросам миграции областного УМВД РФ Елена Аксенова.

Среди получивших паспорта были призеры и победители олимпиад, творческих конкурсов и всероссийских и международных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве Калининградской области школьникам вручили паспорта РФ
Калининградца арестовали по подозрению в убийстве родного дяди
Построенный на калининградском заводе десантный корабль вышел в море
На 54-м году жизни скончался знаменитый калининградский бодибилдер
По отремонтированной улице в Калининграде теперь особо не погоняешь
Бывшим главой калининградской полиции заинтересовалось Росалкогольрегулирование?
В аэропорту Гданьска пройдет вечеринка в честь 5-миллионного пассажира
Полиция Калининграда разыскивает подозреваемого в грабеже
В Калининграде пострадала пассажирка виновника ДТП
За один вечер на калининградских дорогах сбили одного ребенка и трех женщин
Едва не зарезавшую бывшего мужа калининградку отправили в колонию на 2 года
В Калининграде оценили проекты молодых ученых
Калининградец за четыре дня украл из магазина 25 бутылок водки
Определен победитель конкурса на обустройство ландшафтного парка в Багратионовске
Калининградец под угрозой указательного пальца ограбил магазин
«Начнется ад»: Андрей Ермак рассказал, почему парковку у «Янтарь холла» закрывают во время концертов