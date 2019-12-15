2019-12-15T11:15:27+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает мужчину, укравшего кошелек в торговом центре "Экватор" в Калининграде

Кража произошла неделю назад
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Сотрудники отдела МВД России по Ленинградскому району Калининграда разыскивают мужчину, который подозревается в краже кошелька с деньгами. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, кража произошла 7 декабря в торговом центре "Экватор" на Сельме.

Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого человека, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).

Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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