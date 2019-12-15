Калининградский "Локомотив" одержал восьмую победу и возглавил турнирную таблицу Суперлиги

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-15T11:26:51+03:00

Соперницы из Челябинска были повержены в трех партиях

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Накануне калининградские волейболистки во дворце спорта "Янтарный" провели очередной матч розыгрыша Суперлиги. Соперницами нашей команды стали спортсменки клуба "Динамо-Метар" из Челябинска.

Игра шла в "одни ворота" - "Локомотив" победил в трех партиях, не дав соперницам никаких шансов. Это была восьмая победа калининградских волейболисток, и она позволила переместиться на первое место в турнирной таблице, потеснив оттуда "Уралочку-НТМК".

ИСТОЧНИК KP.RU