2019-12-15T14:20:10+03:00
Общество

Военнослужащие Балтфлота получили ключи от квартир в новом доме в Калининграде

Здание расположено на улице Дзержинского
Кирилл Алексеев
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Накануне командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов принял участие в торжественной церемонии, на которой вручались ключи от квартир в новом доме, специально построенном для военнослужащих БФ.

Как сообщил телеканал "Звезда", новый 90-квартирный дом расположен в Московском районе Калининграда - на улице Дзержинского. Все квартиры готовы к заселению, в них сделан ремонт, также подключено автономное газовое отопление.

Большинство новоселов - военнослужащие бывшей Московско-Минской дивизии, которая дислоцируется тут же, на улице Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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