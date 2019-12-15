Военнослужащие Балтфлота получили ключи от квартир в новом доме в Калининграде
Здание расположено на улице Дзержинского
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Накануне командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов принял участие в торжественной церемонии, на которой вручались ключи от квартир в новом доме, специально построенном для военнослужащих БФ.
Как сообщил телеканал "Звезда", новый 90-квартирный дом расположен в Московском районе Калининграда - на улице Дзержинского. Все квартиры готовы к заселению, в них сделан ремонт, также подключено автономное газовое отопление.
Большинство новоселов - военнослужащие бывшей Московско-Минской дивизии, которая дислоцируется тут же, на улице Дзержинского.
ИСТОЧНИК KP.RU