24-летняя калининградка сбила на "зебре" пенсионера и скрылась с места ДТП

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-15T15:59:14+03:00

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Резвые калининградские водители продолжают сбивать пешеходов. На этот раз не повезло 74-летнему пенсионеру, который переходил улицу Горького по "зебре" и был сбит автомобилем "Субару". За рулем японского авто находилась 24-летняя девушка, которая скрылась с места аварии.

Пенсионер получил травмы, а горе-автомобилистку задержали по горячим следам. Выяснилось, что у дамы нет прав.

- В отношении водителя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанности в связи с дорожно-транспортным происшествием"), - цитирует издание "Клопс.Ru" представителя ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU