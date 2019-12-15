На вопрос, где будете жить после окончания карьеры - в Москве или Питере, Юрий Жирков ответил: "В Калининграде"

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-15T17:00:37+03:00

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Полузащитник питерского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков, признанный накануне "Джентльменом года", после окончания карьеры переберется в Калининград. Об этом футболист сообщил в интервью "Российской газете".

- Вы из Тамбова. А где хотелось бы бросить якорь, где жить, когда футбол закончится? - спросил журналист. - Что предпочтете - Москву или Питер с "Зенитом"?

- Калининград, - ответил Юрий Жирков.

Напомним, жена Юрия Жиркова Инна из Калининграда. В нашей области у семьи футболиста имеется недвижимость. Уже несколько лет Юрий строит планы открыть в Зеленоградске небольшой музей, где хочет представить собственную коллекцию антиквариата, которой занимается около десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU