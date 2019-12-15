2019-12-15T17:34:11+03:00
Происшествия

В МЧС предупреждают о резком усилении ветра в Калининграде и на побережье

На побережье скорость ветра достигнет 23 метров в секунду
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Тревожное сообщение обнародовало Главное управление МЧС России по Калининградской области.

В нем говорится, что, по данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье, 15 декабря, на территории Калининградской области ожидается юго-западный ветер в порывах до 16 м/с. С середины ночи и утром, 16 декабря, ветер усилится до 15-20 м/с. На побережье скорость ветра достигнет 23 м/с.

В МЧС напоминают, что при усилении ветра рекомендуется находиться в помещениях.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, - отметили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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