2019-12-15T20:52:54+03:00
Общество

В Багратионовске потратят 100 млн рублей на воссоздание исторической части города

Ранее проект победил во всероссийском конкурсе
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В конкурсном агентстве Калининградской области сообщили, что компания «Сибстрой» победила на аукционе по разработке проекта ландшафтного парка, который появится в исторической части Багратионовска - на территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер. Ранее этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организованного Минстроем РФ.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, согласно документации, благоустройство парка станет первым этапом комплексного преображения исторической территории муниципального центра.

- Проект предусматривает создание исторической экспозиции под открытым небом и обустройство выставочных павильонов для современного искусства. Кроме того, в парке планируется организовать пляж, спортивную зону с площадками для воркаута, паркура, футбола, баскетбола и скалолазания, проложить экотропу и построить смотровую площадку, - отметили в пресс-службе.

По словам руководителя конкурсного агентства Левана Дараселии, начальная цена контракта в ходе проведения электронного аукциона была снижена с 65,5 млн до 52 млн рублей. Победитель торгов, после заключения контракта, обязуется выполнить все работы до декабря 2020 года.

Общая стоимость проекта оценивается в 97,7 млн рублей. Из них 30 млн рублей власти Багратионовска получат из федерального бюджета. Еще 35 млн рублей планируется привлечь из регионального бюджета, 10 млн рублей – из муниципального и 31,7 млн рублей – из внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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