2019-12-15T20:59:01+03:00
Происшествия

СМИ: Поселок Прегольский остался без света

Во всем виноват расплавившийся счетчик
Кирилл Алексеев
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В воскресенье, 15 декабря, 30 домов в поселке Прегольский на западной окраине Калининграда остались без света. Об этом со ссылкой на местного жителя, председателя садового товарищества "Вымпел" Андрея Александровича сообщило издание "Клопс.Ru".

По словам жителя Прегольского, причиной отключения света стал "расплавившийся счетчик".

- Жители обращались за помощью в "Янтарьэнерго", ЕДДС, "Светловские линии" и к дежурному администрации Калининграда. Подачу электричества к вечеру воскресенья восстановить не удалось, - цитирует "Клопс.Ru" Андрея Александровича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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