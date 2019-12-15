СМИ: Поселок Прегольский остался без света

СЕГОДНЯ 20:59 2019-12-15T20:59:01+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, 30 домов в поселке Прегольский на западной окраине Калининграда остались без света. Об этом со ссылкой на местного жителя, председателя садового товарищества "Вымпел" Андрея Александровича сообщило издание "Клопс.Ru".

По словам жителя Прегольского, причиной отключения света стал "расплавившийся счетчик".

- Жители обращались за помощью в "Янтарьэнерго", ЕДДС, "Светловские линии" и к дежурному администрации Калининграда. Подачу электричества к вечеру воскресенья восстановить не удалось, - цитирует "Клопс.Ru" Андрея Александровича.

ИСТОЧНИК KP.RU