Калининградка выиграла в "Что? Где? Когда?" 50 тысяч рублей
Знатоки дали слишком сложный ответ на простой вопрос
Изменить размер текста:
Переводчик из Калининграда стала одной из победительниц игры "Что? Где? Когда?". Очередной тур прошел в воскресенье и был показан в эфире Первого канала.
Женщина задала вопрос команде Алеся Мухина - как французы в 1960-е годы использовали в Алжире бочки из-под нефти. Версия знатоков заключалась в том, что это каким-то образом связано с французской космической программой. Однако ответ оказался гораздо проще: бочки использовались как ориентиры в пустыне.
Калининградка в результате выиграла 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU