2019-12-16T01:12:47+03:00
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Калининградка выиграла в "Что? Где? Когда?" 50 тысяч рублей

Знатоки дали слишком сложный ответ на простой вопрос
Михаил ЯНОВСКИЙКирилл Алексеев
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Переводчик из Калининграда стала одной из победительниц игры "Что? Где? Когда?". Очередной тур прошел в воскресенье и был показан в эфире Первого канала.

Женщина задала вопрос команде Алеся Мухина - как французы в 1960-е годы использовали в Алжире бочки из-под нефти. Версия знатоков заключалась в том, что это каким-то образом связано с французской космической программой. Однако ответ оказался гораздо проще: бочки использовались как ориентиры в пустыне.

Калининградка в результате выиграла 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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