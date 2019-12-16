В Гусевском районе в кювет опрокинулся «Фольксваген»: четверо пострадавших

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-16T10:27:35+03:00

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В Гусевском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 4 километре автодороги «Гусев-Ольховатка-граница Республики Польша». 25-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП травмы получили водитель и трое пассажиров, среди которых 17-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU