В Гусевском районе в кювет опрокинулся «Фольксваген»: четверо пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусевском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 4 километре автодороги «Гусев-Ольховатка-граница Республики Польша». 25-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП травмы получили водитель и трое пассажиров, среди которых 17-летняя девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU