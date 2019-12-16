Калининградцу грозит 15 суток ареста за пьяный дебош в самолете

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-16T11:05:05+03:00

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В аэропорту «Храброво» задержали калининградца, который устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Пьяный 33-летний мужчина на борту самолета ругался матом и вел себя вызывающе, не реагируя на замечания командира лайнера. Прибывшие полицейские задержали авиадебошира и доставили его в дежурную часть.

На него завели административное дело по статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», санкция статью предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU