Калининградцу грозит 15 суток ареста за пьяный дебош в самолете
В аэропорту «Храброво» задержали калининградца, который устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Пьяный 33-летний мужчина на борту самолета ругался матом и вел себя вызывающе, не реагируя на замечания командира лайнера. Прибывшие полицейские задержали авиадебошира и доставили его в дежурную часть.
На него завели административное дело по статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», санкция статью предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU