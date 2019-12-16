2019-12-16T11:11:45+03:00
Общество

В Калининграде в 2020 году по решениям судов отремонтируют 6 многоквартирных домов

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В следующем году в Калининграде по решениям судов отремонтируют шесть многоквартирных домов. Работы по капитальному ремонту фасадов, крыш, подвалов, внутридомовых инженерных сетей проведут за счет средств городского бюджета, на эти цели необходимо 118,6 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году городские власти по решениям судов отремонтировали 28 домов за 154,5 млн рублей.

Какие дома отремонтируют в 2020 году:

- ул. Береговая, 3-17

- Московский проспект, 29-37

- ул. Мебельная, 7-21 – пр. Калинина, 85-89

- ул. Грига, 36-40 – ул. Фрунзе, 87-89

- ул. Чаадаева, 31

- бул. Ольштынская, 30-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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