2019-12-16T11:20:50+03:00
Общество

В Калининграде лже-инвалид два года незаконно получал соцпособие

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде с лже-инвалида взыскали незаконно полученное социальное пособие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина предоставил поддельные документы и получил инвалидность второй группы бессрочно. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что горожанин не получал направлений на медико-социальную экспертизу, подписи и печати были поддельными. В течение двух лет он смог получить свыше 669 тысяч рублей.

Суд первой инстанции признал незаконным установление инвалидности, однако злоумышленник решил обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция отклонила жалобу, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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