В центре Калининграда в ДТП пострадала пожилая пассажирка автобуса

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-16T11:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье днем в центре Калининграда в ДТП пострадала пассажирка автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожное происшествие произошло на улице Черняховского в 13:20. Водитель рейсового пассажирского автобуса применил экстренное торможение и допустил падение в салоне 63-летней пассажирки.

В результате падения пожилая женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU