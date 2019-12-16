В центре Калининграда в ДТП пострадала пожилая пассажирка автобуса
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье днем в центре Калининграда в ДТП пострадала пассажирка автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожное происшествие произошло на улице Черняховского в 13:20. Водитель рейсового пассажирского автобуса применил экстренное торможение и допустил падение в салоне 63-летней пассажирки.
В результате падения пожилая женщина получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU