2019-12-16T11:27:56+03:00
Общество

В центре Калининграда в ДТП пострадала пожилая пассажирка автобуса

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье днем в центре Калининграда в ДТП пострадала пассажирка автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожное происшествие произошло на улице Черняховского в 13:20. Водитель рейсового пассажирского автобуса применил экстренное торможение и допустил падение в салоне 63-летней пассажирки.

В результате падения пожилая женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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