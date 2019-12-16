В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в понедельник, 16 декабря, до 18 часов не будет электричества на ул. Карташева, 18. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов из-за установки узлов учёта холодной воды не будет на ул. Малой Лесной 28.
До 17 часов будут производиться ремонтные работы на сети на ул. Киевской, в связи с этим отключены от водоснабжения дома 118а, 120а, 132а, 124.
ИСТОЧНИК KP.RU