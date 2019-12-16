2019-12-16T13:55:05+03:00
Общество

В Гусеве объявили в розыск пропавшего 15-летнего школьника

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Гусева объявила в розыск 15-летнего Артема Потехина. 12 декабря подросток не вернулся домой из школы №3, до настоящего времени место его нахождения неизвестно, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза зеленые. Был одет: шапка черного цвета, куртка короткая, зимняя черного цвета с полоской цвета хаки на спине, брюки черные снизу на резинке, кроссовки зимние высокие черного цвета.

Всех, кому известно о его местонахождении, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.

ИСТОЧНИК KP.RU

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