На Куршском заливе задержали браконьера с сетями

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-16T14:00:30+03:00

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В Гурьевском районе полицейские задержали калининградца, который незаконно ловил рыбу в Куршском заливе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

52-летний мужчина в районе поселка Каширское незаконно выловил 17 экземпляров рыбы различных пород, используя запрещенное орудие лова – лесковые сети. Ущерб составил более 15 тысяч рублей. Документы, подтверждающие законность вылова ценных биоресурсов, у мужчины отсутствовали.

Полицейские изъяли у браконьера сети и надувную лодку с мотором, на него также завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU