2019-12-16T17:02:49+03:00
Общество

В Калининграде впервые провели аукцион по продаже янтаря с инклюзами

Лотами на торгах стали камни с застывшими мухами и комарами
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В понедельник 16 декабря Калининградский янтарный комбинат впервые провел аукцион по продаже инклюзов - уникальных янтарных самородков с включениями из доисторического прошлого. В небольших камнях можно было рассмотреть пауков, жуков, мошек и комаров.

Всего на торги, которые проходили в отеле «Radisson» заявилось 12 участников, в числе которых были представители Китая.

На аукцион было выставлено 50 лотов на общую сумму 239,6 тысяч рублей.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

Однако, не ко всем лотам участники проявили интерес. Как сообщает пресс-служба комбината, было продано 39 камней на сумму 299,8 тысяч рублей.

Самородки, которые не были проданы в очном аукционе, выставлены на онлайн-торги.

В Интернет-аукционе участвовало 6 человек. Было выставлено 11 лотов весом 234,7 гр. на сумму 65,6 тысяч рублей.

В итоге все самородки с насекомыми внутри были проданы за 76,6 тысяч рублей.

Итоговая же сумма продажи (оффлайн + онлайн аукцион) составила 326 471 рубль.

В Калининграде впервые провели аукцион по продаже янтаря с инклюзами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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