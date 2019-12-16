В Калининграде впервые провели аукцион по продаже янтаря с инклюзами
В понедельник 16 декабря Калининградский янтарный комбинат впервые провел аукцион по продаже инклюзов - уникальных янтарных самородков с включениями из доисторического прошлого. В небольших камнях можно было рассмотреть пауков, жуков, мошек и комаров.
Всего на торги, которые проходили в отеле «Radisson» заявилось 12 участников, в числе которых были представители Китая.
На аукцион было выставлено 50 лотов на общую сумму 239,6 тысяч рублей.
.Фото: Александр КАТЕРУША
Однако, не ко всем лотам участники проявили интерес. Как сообщает пресс-служба комбината, было продано 39 камней на сумму 299,8 тысяч рублей.
Самородки, которые не были проданы в очном аукционе, выставлены на онлайн-торги.
В Интернет-аукционе участвовало 6 человек. Было выставлено 11 лотов весом 234,7 гр. на сумму 65,6 тысяч рублей.
В итоге все самородки с насекомыми внутри были проданы за 76,6 тысяч рублей.
Итоговая же сумма продажи (оффлайн + онлайн аукцион) составила 326 471 рубль.
В Калининграде впервые провели аукцион по продаже янтаря с инклюзами.
ИСТОЧНИК KP.RU