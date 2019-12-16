2019-12-16T18:15:54+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 13 по 15 декабря в Калининградской области проходило профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» В течение трех дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 34 пьяного водителя, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Трое задержанных сели пьяными за руль, будучи уже лишенными водительских прав. На них заведут уголовные дела за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8 (4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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