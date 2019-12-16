Алиханов рассказал, сколько заявок подано на получение электронных виз в Калининград

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-16T18:22:23+03:00

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С июля иностранные туристы из 50-ти стран подали почти 80 тысяч заявок на получение электронных виз в Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с руководителями дипломатических учреждений зарубежных стран.

«Приехали в область благодаря электронным визам более 66 тысяч иностранных граждан, – сообщил глава региона. – Упрощение визового режима позволяет большему количеству иностранцев познакомиться с Россией, увидеть своими глазами жизнь Калининградской области как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества и дальнейшего взаимодействия по разным направлениям».

Напомним, электронные визы действуют с 1 июля этого года для граждан 53 стран. Электронные визы выдаются на срок действия 30 дней, начиная с даты выдачи и с разрешенным сроком пребывания по ним на территории Калининградской области до восьми суток с даты въезда.

ИСТОЧНИК KP.RU