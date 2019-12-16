Калининградку оштрафовали на 10 тысяч за оскорбительное смс-сообщение

СЕГОДНЯ 18:40 2019-12-16T18:41:27+03:00

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Жительницу Калининграда оштрафовали за оскорбление юриста при помощи смс-сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Мужчина оказывал горожанке юридические слуги, за часть из которых он не получил оплату. Телефонный звонок должнице ничего не дал, началась переписка посредством смс-сообщений. Женщина неоднократно оскорбила его неприличными выражениями, а также направила на его электронную почту письма, которые содержали оскорбительные слова.

Юрист обратился в суд, полагая, что оскорбления порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Суд с ним согласился взыскал компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, а также судебные расходы – 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU