Калининградцы отправили Деду Морозу больше 600 писем

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-16T18:56:21+03:00

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В Калининграде продолжает работу новогодняя почта для писем Деду Морозу – опустить письмо в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно в отделении связи 236022 на улице Леонова.

Как сообщает пресс-служба регионального филиала Почты России, этой возможностью воспользовались уже около 600 калининградцев.

«Отправлять письма жители начинают с октября, а к декабрю количество посланий возрастает в разы. Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника в Великий Устюг», - говорится в сообщении.

Письма принимают со 2 до 25 декабря.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз», и наклеить на него марку.

Точный адрес получателя также указан на почтовых ящиках.

ИСТОЧНИК KP.RU